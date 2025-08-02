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15:22, 2 августа 2025Бывший СССР

Буданов допустил утрату Украиной государственности при одном условии

Глава ГУР Буданов: Украина рискует потерять государственность
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина рискует потерять государственность при одном условии, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Его слова приводит ТАСС.

Чтобы выжить как единому государству, украинскому обществу требуется решить, чего оно хочет, пояснил глава ГУР.

Собирающий марки Буданов рассказал, что многие из экземпляров его коллекции были выпущены в уже не существующих странах. «Нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться. (...) Иначе можно просто стать сюжетом очередной марки», — заключил он.

Тем временем в Британии высказались о будущем украинского конфликта. Глава МИД королевства Дэвид Лэмми усомнился в том, что боевые действия удастся прекратить в течение ближайшего года. При этом он предположил, что стороны продолжат вести переговоры.

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