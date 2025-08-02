В Британии усомнились в урегулировании конфликта на Украине в 2025 году

Глава МИД Британии Лэмми: Конфликт на Украине не завершится в 2025 году

Конфликт на Украине не завершится в 2025 году. Такое мнение в интервью The Guardian высказал глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, передает ТАСС.

Министр считает, что в ближайшие месяцы стороны не смогут достичь соглашения о прекращении огня. Он также заявил, что положить конец активной фазе боевых действий вряд ли удастся в течение года.

Вместе с тем стороны продолжат вести переговоры, отметил Лэмми.

Ранее в Британии оценили шансы ВСУ удержать Покровск. The Telegraph полагает, что потеря Киевом этого города является вопросом времени. По информации издания, многие украинские военные на фоне неминуемого падения обороны пытаются перевестись из города на другие участки фронта.