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07:30, 2 августа 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме выступили за появление закона против «черных вдов»

Депутат Колесник: Закон против «черных вдов» должен быть
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Закон против «черных вдов» в России должен быть, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Многие пользуются тем, что после ранения, после гибели военнослужащих выплачиваются определенные суммы. Они пользуются тем, что люди находятся не совсем в здравом состоянии. Или когда человек уходит, он хочет оставить что-то после себя. А эти женщины просто хотят нажиться. Это люди без совести», — высказался Колесник.

По словам депутата, на данный момент законопроекта против «черных вдов» нет.

«Но я считаю, что он должен быть. Это подлость в последней стадии. Мало того, еще и блогеры же такие есть, которые говорят, как это нужно делать. Это вообще надо пересекать в соответствии с законом. Во всяком случае, надо как-то это прекращать, потому что наживаться на смерти человека — это не в нашей морали совершенно», — заключил он.

Ранее в российском военном госпитале вычислили аферистку, которая пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов специальной военной операции (СВО) ради выплат после их смерти. Женщин, сочетающихся узами брака с участниками боевых действий с таким умыслом, в России называют «черными вдовами».

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