Десантника не пустили на концерт американского рэпера в Москве из-за формы

Shot: Десантник не прошел фейс-контроль на концерт рэпера Tyga в Москве

Десантника не пустили на концерт американского рэпера Tyga в Москве из-за того, что он якобы был одет в парадную форму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на слова очевидцев.

Мужчина, отмечавший День ВДВ и надевший в честь этого парадную военную форму, не прошел фейс-контроль на площадке, где выступает артист. По словам других посетителей концерта, охранники не хотели пускать десантника именно из-за формы.

Россиянин расстроился и собирался вернуть билет. Однако позже охранники дали мужчине белую футболку — десантник переоделся, и его пустили в клуб.

До этого стало известно, что популярный американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) приехал в Москву и сразу отправился в клуб. Музыкант прилетел в Россию около трех часов ночи, заселился в отель Four Seasons и сразу после этого отправился в один из столичных клубов. Отмечается, что в заведении Tyga успел исполнить несколько своих треков.

