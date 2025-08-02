Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:19, 2 августа 2025Культура

Десантника не пустили на концерт американского рэпера в Москве из-за формы

Shot: Десантник не прошел фейс-контроль на концерт рэпера Tyga в Москве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Десантника не пустили на концерт американского рэпера Tyga в Москве из-за того, что он якобы был одет в парадную форму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на слова очевидцев.

Мужчина, отмечавший День ВДВ и надевший в честь этого парадную военную форму, не прошел фейс-контроль на площадке, где выступает артист. По словам других посетителей концерта, охранники не хотели пускать десантника именно из-за формы.

Россиянин расстроился и собирался вернуть билет. Однако позже охранники дали мужчине белую футболку — десантник переоделся, и его пустили в клуб.

До этого стало известно, что популярный американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) приехал в Москву и сразу отправился в клуб. Музыкант прилетел в Россию около трех часов ночи, заселился в отель Four Seasons и сразу после этого отправился в один из столичных клубов. Отмечается, что в заведении Tyga успел исполнить несколько своих треков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупой развод лохов». Военкор объяснил, зачем Трамп заговорил о подлодках у берегов России

    Тихонов назвал условие возвращения уехавших из России спортсменов

    Десантника не пустили на концерт американского рэпера в Москве из-за формы

    В Индии не испугались угроз Трампа и решили закупать нефть у России

    Омбудсмен Башкирии взяла на контроль ситуацию с избитым за «неформальный вид» школьником

    В Газе сообщили о более чем 150 смертях жителей от голодания

    Захарова отреагировала на новый доклад ООН цитатой Маяковского

    Дважды перенесшая рак 21-летняя российская блогерша описала ощущения от химиотерапии

    Туристка отправилась в круиз с возлюбленным и оказалась в окружении похотливых свингеров

    Стали известны причины госпитализации Ивана Краско

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости