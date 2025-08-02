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09:20, 2 августа 2025Культура

Известный американский рэпер приехал в Москву и сразу пошел в клуб

Американский рэпер Tyga снова приехал в Москву и сразу отправился в клуб
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярный американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) снова приехал в Москву и сразу отправился в клуб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, музыкант прилетел в Россию около трех часов ночи, заселился в отель Four Seasons и сразу после этого отправился в один из столичных клубов. Отмечается, что в заведении Tyga успел исполнить несколько своих треков.

В Москве у рэпера запланирован сольный концерт, уточняет канал.

Ранее в Москве прошло выступление популярного американского рэпера. Его концерт описали фразой «в воздухе летали бюстгальтеры»,

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