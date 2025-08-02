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17:37, 2 августа 2025Мир

Десятки тысяч тонн американской гуманитарной помощи оказались ненужными

WP: Более 60 тысяч тонн американской гуманитарной помощи простаивают на складах
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sodiq Adelakun / Reuters

Более 60 тысяч тонн американской гуманитарной помощи в виде продовольствия оказались ненужными и простаивают на складах по всему миру. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Отмечается, что срок годности некоторых товаров истекает, поэтому стикеры с надписью «уничтожить» были наклеены на этой неделе на сотни ящиков с продовольственной помощью.

Причиной стало свертывание деятельности Агентства по международному развитию (USAID). Например, в штате Род-Айленд не задействованы около 185 тысяч коробок с продовольствием, которые были оплачены американскими властями, но никуда не отправлены, их стоимость составляет около 75 миллионов долларов.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа приказала сжечь 500 тонн печенья, предназначавшегося для детей из Афганистана и Пакистана. Высококалорийное печенье, закупленное еще при администрации Джо Байдена, хранилось на складе в Дубае и предназначалось для помощи детям в ситуациях, когда их семьи лишились своих домов в результате стихийного бедствия или бежали от войны.

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