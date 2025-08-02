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00:44, 2 августа 2025Бывший СССР

Дополнительные силы полиции стянули к украинскому стадиону

Дмитрук: К стадиону в Виннице прибыли дополнительные полицейские машины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

К стадиону «Локомотив» в Виннице, где сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) держат мобилизованных, прибыли дополнительные полицейские машины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Полиция угрожает протестующим задержаниями за нарушение комендантского часа. На данный момент на место прибывает все больше полицейских машин!» — написал Дмитрук.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило подробности происходящего. В частности, на территории стадиона, предварительно, находятся около 100 мобилизованных мужчин. Собравшиеся возле спортивного сооружения женщины, несмотря на присутствие 11 полицейских машин, смогли выбить ворота арены.

Ранее Дмитрук сообщил, что сотрудники ТЦК удерживают людей на стадионе «Локомотив». Родственники мобилизованных «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся принялись бить женщин и задувать газом, подчеркнул депутат.

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