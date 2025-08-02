Дуров подарил возлюбленной виртуального лягушонка за 4,2 миллиона рублей

Павел Дуров подарил возлюбленной цифрового лягушонка за 52,5 тысячи долларов

Основатель Telegram Павел Дуров подарил на день рождения своей возлюбленной эксклюзивного NFT-лягушонка, стоимостью 52,5 тысячи долларов США (4,2 миллиона рублей). Об этом сообщает издание «Код Дурова».

Юлия Вавилова получила уникального виртуального лягушонка Plush Pepe на 25-й день рождения. Как пишет «Код Дурова», основатель Telegram выбрал такой оригинальный способ поздравить Вавилову, так как она собирает коллекцию розовых и фиолетовых цифровых подарков на фоне Cyberpunk.

Преподнесенный девушке Plush Pepe представляет собой розово-фиолетового лягушонка с зелеными губами, обнимающего зеленое сердце.

Ранее Павел Дуров рассказал, что пользователю Telegram с юзернеймом @crypto предложили выкупить его за 25 миллионов долларов. При этом сам пользователь купил это цифровое имя за 350 тысяч долларов два с половиной года назад.