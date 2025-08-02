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18:50, 2 августа 2025Интернет и СМИ

Дуров подарил возлюбленной виртуального лягушонка за 4,2 миллиона рублей

Павел Дуров подарил возлюбленной цифрового лягушонка за 52,5 тысячи долларов
Никита Савин
Никита Савин

Скриншот: Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров подарил на день рождения своей возлюбленной эксклюзивного NFT-лягушонка, стоимостью 52,5 тысячи долларов США (4,2 миллиона рублей). Об этом сообщает издание «Код Дурова».

Юлия Вавилова получила уникального виртуального лягушонка Plush Pepe на 25-й день рождения. Как пишет «Код Дурова», основатель Telegram выбрал такой оригинальный способ поздравить Вавилову, так как она собирает коллекцию розовых и фиолетовых цифровых подарков на фоне Cyberpunk.

Преподнесенный девушке Plush Pepe представляет собой розово-фиолетового лягушонка с зелеными губами, обнимающего зеленое сердце.

Ранее Павел Дуров рассказал, что пользователю Telegram с юзернеймом @crypto предложили выкупить его за 25 миллионов долларов. При этом сам пользователь купил это цифровое имя за 350 тысяч долларов два с половиной года назад.

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