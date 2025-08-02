Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:10, 2 августа 2025Интернет и СМИ

Дважды перенесшая рак 21-летняя российская блогерша описала ощущения от химиотерапии

Блогерша Небога, перенесшая рак, сравнила ощущения от химиотерапии с похмельем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Аня Енина / YouTube

Популярная TikTok-блогерша Ирина Небога, дважды перенесшая рак, описала ощущения от курсов химиотерапии. Воспоминаниями она поделилась в интервью блогерше Анне Ениной, доступном на YouTube.

21-летняя Небога рассказала, что лечение от рака было очень тяжелым. «Наверно, как самое хреновое похмелье», — заявила блогерша. Сравнивая эти два состояния, тиктокерша перечислила общие симптомы, среди которых она назвала головную боль, тошноту и ломоту в теле.

Она призналась, что во время сеансов чувствовала себя очень плохо и много плакала. Один курс мог длиться от нескольких дней до недели. Блогерша добавила, что между ними были недельные перерывы, чтобы организм успевал восстанавливаться.

Ранее популярная российская блогерша Алина Милди сообщила, что у нее диагностировали рак матки. Она рассказала, что ей предстоит пятилетнее лечение или операция.

Впервые у Небоги выявили рак в 16 лет. Ей диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль скелета. Блогерша вышла в ремиссию. Однако в 20 лет во время одного из обследований врачи обнаружили у нее метастазы в черепе. Пораженную опухолью часть удалили. Небога вышла в ремиссию второй раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупой развод лохов». Военкор объяснил, зачем Трамп заговорил о подлодках у берегов России

    Тихонов назвал условие возвращения уехавших из России спортсменов

    Десантника не пустили на концерт американского рэпера в Москве из-за формы

    В Индии не испугались угроз Трампа и решили закупать нефть у России

    Омбудсмен Башкирии взяла на контроль ситуацию с избитым за «неформальный вид» школьником

    В Газе сообщили о более чем 150 смертях жителей от голодания

    Захарова отреагировала на новый доклад ООН цитатой Маяковского

    Дважды перенесшая рак 21-летняя российская блогерша описала ощущения от химиотерапии

    Туристка отправилась в круиз с возлюбленным и оказалась в окружении похотливых свингеров

    Стали известны причины госпитализации Ивана Краско

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости