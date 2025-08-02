Дважды перенесшая рак 21-летняя российская блогерша описала ощущения от химиотерапии

Блогерша Небога, перенесшая рак, сравнила ощущения от химиотерапии с похмельем

Популярная TikTok-блогерша Ирина Небога, дважды перенесшая рак, описала ощущения от курсов химиотерапии. Воспоминаниями она поделилась в интервью блогерше Анне Ениной, доступном на YouTube.

21-летняя Небога рассказала, что лечение от рака было очень тяжелым. «Наверно, как самое хреновое похмелье», — заявила блогерша. Сравнивая эти два состояния, тиктокерша перечислила общие симптомы, среди которых она назвала головную боль, тошноту и ломоту в теле.

Она призналась, что во время сеансов чувствовала себя очень плохо и много плакала. Один курс мог длиться от нескольких дней до недели. Блогерша добавила, что между ними были недельные перерывы, чтобы организм успевал восстанавливаться.

Ранее популярная российская блогерша Алина Милди сообщила, что у нее диагностировали рак матки. Она рассказала, что ей предстоит пятилетнее лечение или операция.

Впервые у Небоги выявили рак в 16 лет. Ей диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль скелета. Блогерша вышла в ремиссию. Однако в 20 лет во время одного из обследований врачи обнаружили у нее метастазы в черепе. Пораженную опухолью часть удалили. Небога вышла в ремиссию второй раз.