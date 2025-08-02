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01:15, 2 августа 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины раскритиковал Зеленского за слова о России

Азаров: Зеленский снова пытается выставить Россию недоговороспособной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о переговорах с Россией на высшем уровне — очередная попытка выставить РФ недоговороспособной. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Это (слова о переговорах) опять игровой ход Зеленского, чтобы представить – Россия не хочет встречаться на высшем уровне. Но с чем? Расскажи, Зеленский, общественности, с какими ты предложениями хочешь выйти» — раскритиковал Зеленского Азаров.

По мнению экс-премьера, на переговорах украинский лидер не озвучит ничего нового, кроме «избитых фраз про непризнание Крыма, Донбасса».

Ранее Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться в августе. Он заявил, что обязательным условием встречи с президентом России станет присутствие на переговорах представителей европейских стран.

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