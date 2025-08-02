Глава МИД Британии взял на себя вину за ссору Трампа с Зеленским

Глава МИД Британии признал, что плохо подготовил Зеленского к встрече с Трампом

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми признал, что плохо подготовил украинскую делегацию и украинского лидера Владимира Зеленского к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Вину за ссору глав государств дипломат взял на себя в интервью газете The Guardian.

«Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече? Я был немного строг по отношению к себе. Но я все равно чувствовал себя виноватым», — рассказал он.

Издание напомнило, что на следующий день после инцидента британский премьер-министр Кир Стармер позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его в Лондон.

По словам Лэмми, те объятия Стармера и Зеленского были моментом, когда весь мир вздохнул с облегчением. Он считает, что это стало воплощением возвращения Британии на то место, где «ее хочет видеть мировое сообщество», а именно в роли «строителя мостов, связующего звена, чья история помогает поддерживать связь со многими странами мира».

Ранее Зеленский провел разговор со Стармером, во время которого обсудил санкции против России и взаимодействие с США. Политики обсудили взаимодействие с президентом США и возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров.