Глава тверской пивоварни вышел на связь после пропажи на Камчатке

Глава пивоварни «Афанасий» Ларин вышел на связь после пропажи на Камчатке

Глава тверской пивоварни «Афанасий» Максим Ларин вышел на связь после сообщений о его пропаже на Камчатке. Руководитель холдинга сам опубликовал пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Ларина, когда началось землетрясение на Камчатке, они вместе с другими сотрудниками компании ловили рыбу и не знали, что их объявили в розыск. Отдыхающие сначала ловили горбушу в реке Русской, а потом перешли на другую реку в бухту Велючинскую — там их и застало землетрясение. Ларин и его коллеги решили вернуться обратно.