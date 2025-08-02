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11:41, 2 августа 2025Россия

Глава тверской пивоварни вышел на связь после пропажи на Камчатке

Глава пивоварни «Афанасий» Ларин вышел на связь после пропажи на Камчатке
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: maclarin / VK

Глава тверской пивоварни «Афанасий» Максим Ларин вышел на связь после сообщений о его пропаже на Камчатке. Руководитель холдинга сам опубликовал пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Ларина, когда началось землетрясение на Камчатке, они вместе с другими сотрудниками компании ловили рыбу и не знали, что их объявили в розыск. Отдыхающие сначала ловили горбушу в реке Русской, а потом перешли на другую реку в бухту Велючинскую — там их и застало землетрясение. Ларин и его коллеги решили вернуться обратно.

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