Глава тверской пивоварни пропал без вести на Камчатке

Глава пивоварни «Афанасий» пропал без вести на Камчатке после землетрясения

Глава тверской пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, руководитель продуктового направления Николай Дешёвкин, а также его сын Денис пропали без вести на Камчатке в день мощного землетрясения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что с ними до сих пор нет связи.

По данным SHOT, россияне приехали на Камчатку 28 июля для подписания новых контрактов и проверки поставщиков. 30 июля они решили порыбачить и вышли в море на судне. Именно в этот момент на Камчатке произошло землетрясение.

Мощное землетрясение обрушилось на российский регион в среду, 30 июля. Его магнитуда достигала 8,8 — это самое сильное событие в мире с 1952 года. За землетрясением последовали четыре волны цунами, которые накрыли Курильские острова.