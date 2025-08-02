Главком ВСУ рассказал о новой тактике российских военных в зоне СВО

Главком ВСУ Сырский: ВС России начали применять новую тактику в зоне СВО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале рассказал о новой тактике российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По его словам, ВС РФ усилили давление на покровском, добропольском и новопавловском направлениях, применяя тактику «тотального просачивания» и заход в тыл диверсионных групп.

Сырский также отметил, что российские войска пытаются прорваться в Красноармейск (Покровск) с помощью диверсионных и малых пехотных групп, однако пока им не удалось закрепиться.

Ранее главком заявил, что Вооруженные силы России усиливают наступательные действия на запорожском направлении. «Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское», — уточнил он.

