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14:04, 2 августа 2025Мир

Израиль обвинил Макрона в «моральной слепоте»

Советник офиса Нетаньяху Гендельман: Макрон выбрал моральную слепоту
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением приравнял удерживаемых движением ХАМАС израильских заложников к осужденным палестинским террористам, выбрав моральную слепоту. В этом французского лидера обвинил Дмитрий Гендельман, советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в своем Telegram-канале.

«Когда французский президент говорит "освободить всех" и включает в это тех, кто залил улицы наших городов кровью, он фактически разрушает основу любой сделки по освобождению настоящих заложников. Он дал ХАМАС повод отказаться от предложений, находящихся на столе, и усиливает его шантаж», — подчеркнул он.

По его словам, заявление, уравнивающее «невинных граждан и военных преступников», становится прямым препятствием переговорам и «подарком террористам».

Ранее министр юстиции Израиля Ярив Левин заявил, что решение президента Франции признать Палестину станет черным пятном в истории республики. Кроме того, таким образом Париж напрямую поддержит терроризм. Он подчеркнул, что земля Израиля принадлежит израильтянам и заявления Макрона никак на это не повлияют.

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