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21:42, 2 августа 2025Бывший СССР

Рота десантников ВСУ пропала без вести в Сумской области

Рота десантников ВСУ пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Рота десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что командование «обнулило» 2-ю роту 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ.

«По сообщениям родственников украинских военных, 2-я рота 1-го батальона 95-й ОДШБр почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки», — подчеркнул источник. Он добавил, что официальной информации о пропавших от командования нет, но звучат призывы пополнить ряды штурмовых отрядов.

Ранее российские войска ударили по готовившей десант базе ВСУ в Херсонской области.

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