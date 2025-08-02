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21:12, 2 августа 2025Россия

Кадыров проиграл партию в бильярд своему сыну Адаму и пообещал взять реванш

Кадыров сыграл партию в бильярд со своим сыном Адамом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Глава Чечни Адам Кадыров проиграл партию в бильярд своему сыну Адаму Кадырову, занимающему пост секретаря Совбеза республики, и пообещал взять реванш. Об этом политик рассказал на странице во «ВКонтакте».

Кадыров рассказал, что в молодости увлекался бильярдом и неплохо играл, однако давно не держал в руках кий. Он назвал партию с Адамом живой и очень динамичной, сын продемонстрировал уверенную и грамотную игру.

«На этот раз мне пришлось уступить победу более молодому и явно натренированному сопернику. С Адамом действительно интересно играть — есть азарт, конкуренция, спортивный настрой», — написал глава Чечни.

Он добавил, что обязательно будет реванш, как в случае с шахматным поединком с еще одним его сыном, министром республики по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым.

Глава Чечни обыграл его в товарищеском матче по шахматам в начале недели. «Дебют выдался довольно острым, с активным разменом фигур, хотя и играли без ограничения времени. Ну и конечно же, я выиграл», — сообщил он, подчеркнув, что теперь будет готовиться к игре-реваншу.

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