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20:02, 29 июля 2025Россия

Кадыров заявил о победе над российским министром в одной игре

Кадыров заявил о победе над сыном Ахматом в товарищеском матче по шахматам
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница Рамзана Кадырова во «Вконтакте»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о победе над сыном, министром спорта и физической культуры республики Ахматом Кадыровым в товарищеском матче по шахматам. Об этом политик написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дебют выдался довольно острым, с активным разменом фигур, хотя и играли без ограничения времени. Ну и конечно же, я выиграл», — сообщил он, подчеркнув, что теперь будет готовиться к игре-реваншу.

Пост опубликован на фоне появившихся 25 июля слухов о том, что Кадыров едва не утонул во время отдыха в турецком Бодруме. Как заявили местные СМИ, глава Чечни «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду», однако находившиеся рядом спасатели оказали своевременную помощь. В результате политика госпитализировали, утверждают местные журналисты.

В свою очередь, Минздрав Турции не смог дать официальных разъяснений по поводу инцидента.

ЖЗЛ
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