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18:17, 25 июля 2025Мир

Власти Турции ответили на слухи о якобы спасении Кадырова на пляже в Бодруме. Окружение главы Чечни хранит молчание

Минздрав Турции не смог прокомментировать слухи о спасении Кадырова на пляже
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минздрав Турции не смог дать официальных разъяснений по поводу инцидента с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на пляже в Бодруме. 25 июля поступили сообщения, что турецкие медики якобы спасли его на пляже. Об этом написало турецкое издание GZT.

«Я видел много новостей по этому вопросу. В СМИ и соцсетях не дается опровержений. На самом деле, Министерство здравоохранения не может дать официальных разъяснений», — заявили в Минздраве Турции.

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Турции заявили о якобы спасении Кадырова на пляже

Ранее турецкое издание GZT сообщило, что турецкие медики якобы спасли руководителя региона России на пляже в Бодруме.

«Рамзан Кадыров, войдя в море, внезапно начал задыхаться. Находившиеся поблизости сотрудники полиции заметили ситуацию и вызвали медиков», — было сказано в публикации.

По данным издания, глава Чечни якобы находится в больнице после того, как ему была оказана помощь. В материале отмечается, что он, предположительно, «некоторое время находился под наблюдением врачей» и чувствует себя хорошо.

Востоковед призвал с недоверием относиться к сообщениям GZT о Кадырове

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов усомнился в достоверности сообщения турецкого издания о спасении руководителя Чеченской Республики на пляже Бодрума.

«Это издание не фигурируют в реестре ведущих турецких медиа. Я бы к сообщениям этого издания относился с большим недоверием, а появившуюся информацию перепроверял. Я бы не доверял этому, честно говоря», — подчеркнул Тарасов.

При этом политолог отметил, что на Востоке к личности Кадырова особое внимание, поэтому появление слухов вокруг него и его семьи носит неслучайный характер.

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Baza, в свою очередь, обнаружила странную деталь в статьях турецких СМИ о спасении Кадырова на пляже. Как обратило внимание издание, турецкая пресса утверждает, что помощь политику оказали сотрудники береговой охраны. «Не секрет, что главу Чечни сопровождает собственная многочисленная охрана, поэтому сообщения о сотрудниках береговой охраны, первыми оказавших помощь Кадырову, выглядят странно», — отметили в Baza.

В Telegram-канале Кадырова появился первый после сообщений о его спасении в Турции пост

25 июля в 16:11 по московскому времени в Telegram-канале Кадырова появился первый пост после сообщений о его спасении в Турции.

Публикация посвящена взятому в плен бойцу Вооруженных сил Украины. Текст сообщения написан от руководителя Чечни, однако сам он в кадре приложенного видео не появляется. Когда был подготовлен материал, установить невозможно, учитывая функцию отложенных публикаций в мессенджере.

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