Минздрав Турции не смог дать официальных разъяснений по поводу инцидента с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на пляже в Бодруме. 25 июля поступили сообщения, что турецкие медики якобы спасли его на пляже. Об этом написало турецкое издание GZT.
«Я видел много новостей по этому вопросу. В СМИ и соцсетях не дается опровержений. На самом деле, Министерство здравоохранения не может дать официальных разъяснений», — заявили в Минздраве Турции.
В Турции заявили о якобы спасении Кадырова на пляже
Ранее турецкое издание GZT сообщило, что турецкие медики якобы спасли руководителя региона России на пляже в Бодруме.
«Рамзан Кадыров, войдя в море, внезапно начал задыхаться. Находившиеся поблизости сотрудники полиции заметили ситуацию и вызвали медиков», — было сказано в публикации.
По данным издания, глава Чечни якобы находится в больнице после того, как ему была оказана помощь. В материале отмечается, что он, предположительно, «некоторое время находился под наблюдением врачей» и чувствует себя хорошо.
Востоковед призвал с недоверием относиться к сообщениям GZT о Кадырове
Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов усомнился в достоверности сообщения турецкого издания о спасении руководителя Чеченской Республики на пляже Бодрума.
«Это издание не фигурируют в реестре ведущих турецких медиа. Я бы к сообщениям этого издания относился с большим недоверием, а появившуюся информацию перепроверял. Я бы не доверял этому, честно говоря», — подчеркнул Тарасов.
При этом политолог отметил, что на Востоке к личности Кадырова особое внимание, поэтому появление слухов вокруг него и его семьи носит неслучайный характер.
Baza, в свою очередь, обнаружила странную деталь в статьях турецких СМИ о спасении Кадырова на пляже. Как обратило внимание издание, турецкая пресса утверждает, что помощь политику оказали сотрудники береговой охраны. «Не секрет, что главу Чечни сопровождает собственная многочисленная охрана, поэтому сообщения о сотрудниках береговой охраны, первыми оказавших помощь Кадырову, выглядят странно», — отметили в Baza.
В Telegram-канале Кадырова появился первый после сообщений о его спасении в Турции пост
25 июля в 16:11 по московскому времени в Telegram-канале Кадырова появился первый пост после сообщений о его спасении в Турции.
Публикация посвящена взятому в плен бойцу Вооруженных сил Украины. Текст сообщения написан от руководителя Чечни, однако сам он в кадре приложенного видео не появляется. Когда был подготовлен материал, установить невозможно, учитывая функцию отложенных публикаций в мессенджере.