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13:21, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Обнаружена странная деталь в статьях турецких СМИ о спасении Кадырова на пляже

Baza: Утверждения о том, что Кадырову помогла береговая охрана, выглядят странно
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

В статьях турецких СМИ о спасении главы Чечни Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме обнаружили странную деталь. Об этом в Telegram заявляет Baza.

Как обратило внимание издание, турецкая пресса утверждает, что помощь Кадырову оказали сотрудники береговой охраны. «Не секрет, что главу Чечни сопровождает собственная многочисленная охрана, поэтому сообщения о сотрудниках береговой охраны, первыми оказавших помощь Кадырову, выглядят странно», — сочли в Baza.

Также уточняется, что большинство турецких СМИ, написавших об инциденте с Кадыровым, ссылались на портал GZT. Позднее аналогичные статьи вышли в изданиях Nefes и Miliyet, причем без ссылок на какие-либо источники.

Издание GZT опубликовало материал о Кадырове ранее в июле. В статье утверждалось, что глава Чечни находится в больнице после того, как ему была оказана помощь в Бодруме. Сам Кадыров эту информацию публично не комментировал.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов усомнился в достоверности этого материала. Специалист обратил внимание на то, что портал GZT, распространивший эту информацию, не входит в число ведущих турецких медиа.

Вот это да!
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