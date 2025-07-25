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16:18, 25 июля 2025Россия

Кадыров опубликовал первый пост после сообщений о его спасении в Турции

Глава Чечни Кадыров опубликовал пост на фоне сообщений о его спасении в Турции
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал первый пост на фоне сообщений о его спасении в Турции. Материал размещен на странице политика в Telegram.

Пост посвящен взятому в плен бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Текст сообщения написан от лица Кадырова, однако сам он в кадре приложенного видео не появляется. Когда был подготовлен материал, установить невозможно, учитывая функцию отложенных публикаций в мессенджере.

Ранее турецкие СМИ заявили, что глава Чечни едва не утонул во время отдыха в Бодруме. По их данным, Кадыров «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду», однако находившиеся рядом спасатели оказали своевременную помощь. В результате политика госпитализировали, утверждают местные журналисты.

На фоне распространяющихся слухов дочь главы Чечни разместила в соцсетях кадры с моря. Однако определить, где сделан снимок, невозможно.

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Правдоподобность сообщений турецких СМИ в беседе с «Лентой.ру» оценил востоковед Станислав Тарасов. Он усомнился в достоверности публикаций, подчеркнув, что издание GZT, где появилась новость, не фигурируют в реестре ведущих турецких медиа. Политолог также отметил, что на Востоке к личности Кадырова особое внимание, поэтому слухи о главе Чечни не носят случайный характер.

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