«Войдя в море, внезапно начал задыхаться». В Турции ходят слухи о том, что Кадыров едва не погиб на пляже в Бодруме

GZT: Турецкие медики якобы спасли главу Чечни Кадырова на пляже в Бодруме

Турецкие СМИ утверждают, что глава Чечни Рамзан Кадыров чуть не утонул во время отдыха в Бодруме. Сообщается, что политику стало плохо, когда он зашел в воду, однако ему смогли оказать своевременную помощь находящиеся поблизости спасатели.

В сообщении говорится, что Кадыров «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду», а также задыхался. Вскоре его вытащили, оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

В данных турецких СМИ нашли несостыковки

Как пишет Baza, в транслируемой иностранными изданиями информации есть странность. Так, не секрет, что Кадырова всегда сопровождает собственная охрана, которая в подобном случае, когда глава Чечни оказался в беде, первая должна была прийти ему на помощь.

Фото: Hakan Tanak / Shutterstock / Fotodom

Кроме того, первоисточником соответствующей новости является издание GZT, регулярно публикующее информацию о главе Чечни, которую позже он опровергает. Другие, более крупные СМИ, тоже подхватили эту новость, однако без ссылок на какие-либо иные источники.

Также сообщается, что инцидент произошел днем накануне, однако в предполагаемый день случившегося Кадыров сделал в своем Telegram канале несколько публикаций. Например, поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения и позже сообщил об отправлении новых добровольцев в зону спецоперации из Грозного. Ближе к ночи (в 23:24 по московскому времени) он рассказал о работе спецназа «Ахмат». Известно, что время в Бодруме совпадает с московским.

Официальных комментариев от самого Рамзана Кадырова по этой теме пока не было. Из курортной страны поступают сообщения, что политик на данный момент находится в больнице.

В это время дочь Кадырова опубликовала фотографию с моря

При этом в соцсетях дочь Кадырова Айшат несколько часов назад разместила снимок, на котором запечатлено море. Фотография была опубликована в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Однако никакой другой информации, в том числе о том, где и когда был сделан снимок, не приводится.

Фото: @ayshatkadyrova

На сегодняшний день температура в Бодруме — плюс 41 градус. В Роскомнадзоре врачи рекомендуют ограничить пребывание на улице с температурой воздуха выше плюс 28 градусов, особенно днем — с 11 до 16 часов.

Сам Кадыров заявляет, что со здоровьем у него «все в порядке». «Каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода — большой ремонт», — говорит глава Чечни, отмечая, что часто слышит слухи о своем здоровье.