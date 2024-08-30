«Организм — как у молодого парня». Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

Глава Чечни Кадыров сообщил о положительной оценке своего здоровья врачами

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о возможных проблемах со здоровьем. Он рассказал, что в интернете ему постоянно выдумывают различные заболевания.

По словам политика, со здоровьем у него «все в порядке». «Каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода — большой ремонт», — заявил он.

Врачи говорят, что организм — как у молодого парня Рамзан Кадыров глава Чеченской Республики

Кадыров объяснил, что разговоры о его проблемах со здоровьем ведутся и когда он «чуть поправился», и когда «чуть похудел». «Надо опрос сделать, сколько килограмм надо весить, и столько надо держать килограмм», — пошутил он.

Кадыров назвал слухи о болезнях вбросами Запада

В начале августа чеченский лидер отреагировал на сообщения об ухудшении своего состояния, заявив, что он абсолютно здоров. По его мнению, появляющиеся в средствах массовой информации слухи о его болезнях являются вбросами Запада.

«Я соблюдаю все религиозные нормативы, правильно питаюсь», — высказался глава ЧР. Кадыров также указал, что занимается физкультурой. При этом политик рассказал, что медики выявили у него снижение витамина D в организме.

Кадыров захотел взять отпуск

В декабре 2023 года чеченский лидер сообщил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года. Он заявил об этом на прямой линии с жителями республики, отвечая на вопрос о состоянии здоровья.

«Хочу посмотреть со стороны на работу», — объяснил Кадыров. По словам главы российского региона, отпуск поможет понять, «какими проектами заняться, чего не хватило».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как глава Чечни Рамзан Кадыров. Российский лидер указал, что сын Ахмад-Хаджи Кадырова сегодня успешно воплощает идеи отца в реальную жизнь. На вопрос журналиста, оправдывают ли такие «пехотинцы Путина» как Кадыров его доверие, Путин заявил: «Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит».