«Ты очень испугался и плакал». Командир спецназа «Ахмат» напомнил Зеленскому об извинениях перед Кадыровым

Алаудинов рассказал, как просил Кадырова принять слезные извинения Зеленского

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым до начала специальной военной операции (СВО). По его словам, он лично просил руководителя региона простить Зеленского, который тогда работал в студии «Квартал 95».

Алаудинов заявил, что Зеленский копирует его слова в выступлениях

Командир «Ахмата» рассказал, что просмотрел выступление Зеленского и понял, что тот смотрит его ролики и дословно пересказывает их. В частности, речь идет о заявлении генерал-майора о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали взять Курск, чтобы иметь сильную позицию за столом переговоров с Россией.

«Если ты смотришь мои ролики, петушила, ты остальные части тоже посмотри», — посоветовал Алаудинов и напомнил, что Зеленский задолго до начала СВО извинялся перед Кадыровым.

Рамзан Кадыров . Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

«Ты должен знать, что когда-то, когда ты очень сильно испугался и плакал, отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя», — заявил командир «Ахмата». По его словам, это он тогда обращался к главе региона с просьбой простить Зеленского.

Зеленский извинялся перед Кадыровым за ролик «Квартала 95» с главой Чечни

Алаудинов не уточнил, о какой ситуации идет речь. Однако в апреле 2019 года Зеленский в интервью Дмитрию Гордону рассказывал, что извинился за использование в программе кадров с главой Чечни Рамзаном Кадыровым: в одном из роликов изображен плачущий после молитвы глава Чечни.

По словам Зеленского, видео с главой Чечни попало в нарезку случайно, однако ему объяснили, что это может задеть религиозные чувства мусульман. Он попросил прощения у «всего мусульманского мира», добавив, что извиняется не за свои действия и шутки.

Апти Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Позже появились подробности той ситуации. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Зеленский пытался уладить конфликт с главой Чечни через министерство внутренних дел. Согласно договоренностям, президент Украины должен был прилететь на встречу с Кадыровым, однако позже отказался от визита.