Командир «Ахмата» Алаудинов: Зеленский в слезах извинялся перед Кадыровым до СВО

Президент Украины Владимир Зеленский извинялся в слезах перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым еще задолго до начало спецоперации (СВО). Об этом стало известно из видеообращения командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинова в Telegram-канале.

По словам командира «Ахмата», инцидент произошел в то время, когда Зеленский еще строил карьеру на телевидении.

«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя. Во времена "Квартала 95" это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя, петушила», — прокомментировал Алаудинов.

Он также обратил внимание, что в своих последних выступлениях на тему Курской области Зеленский в точности копирует его слова (командир спецназа регулярно освещает ситуацию на курском направлении).

Ранее Алаудинов раскрыл потери ВСУ на курском направлении за последние сутки. Украинская сторона лишилась танка, четырех боевых бронированных машин (ББМ), пары разнокалиберных артиллерийских установок и четырех транспортных единиц.