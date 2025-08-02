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23:30, 2 августа 2025Бывший СССР

Латвийцам запретили ходить в лес из-за полигона НАТО

Sputnik: Латвийцам запретили ходить в лес Селии из-за близости к полигону НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Латвийцам запретили ходить в лес Селии из-за близости к полигону НАТО, об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«На деревьях появились знаки "военный объект", запрещающие любое передвижение — как на транспорте, так и пешком, а также фото- и видеосъемку», — отмечается в публикации.

По информации журналистов, местные жители негативно восприняли нововведения, поскольку в этом лесу они собирают грибы и ягоды, причем не только для себя, но и на продажу.

В марте прошлого года стало известно, что в Латвии началось проектирование и отчуждение земель для военного полигона в Селии, решение о постройке которого было принято на саммите НАТО. О необходимости строительства полигона для увеличения контингента альянса в балтийской республике летом 2022 года говорил министр обороны страны Артис Пабрикс.

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