Латвийцам запретили ходить в лес из-за полигона НАТО

Sputnik: Латвийцам запретили ходить в лес Селии из-за близости к полигону НАТО

Латвийцам запретили ходить в лес Селии из-за близости к полигону НАТО, об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«На деревьях появились знаки "военный объект", запрещающие любое передвижение — как на транспорте, так и пешком, а также фото- и видеосъемку», — отмечается в публикации.

По информации журналистов, местные жители негативно восприняли нововведения, поскольку в этом лесу они собирают грибы и ягоды, причем не только для себя, но и на продажу.

В марте прошлого года стало известно, что в Латвии началось проектирование и отчуждение земель для военного полигона в Селии, решение о постройке которого было принято на саммите НАТО. О необходимости строительства полигона для увеличения контингента альянса в балтийской республике летом 2022 года говорил министр обороны страны Артис Пабрикс.

