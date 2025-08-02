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17:43, 2 августа 2025Мир

Маск описал будущее мира после создания универсального ИИ

Маск: Мир станет симуляцией после создания универсального ИИ
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Мир может стать симуляцией, а люди в нем — второстепенными персонажами после создания универсального искусственного интеллекта (ИИ). Об этом написал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

Генеральный директор SpaceX прокомментировал рассуждения одного из пользователя соцсети, который указал, что универсальный ИИ может обрести самосознание и способность к мышлению. «Мы просто станем второстепенными персонажами в симуляции», — к подобному выводу пришел он.

«Скорее всего, так и есть», — ответил на публикацию пользователя Илон Маск, добавив в скобках слово «вздыхаю».

Ранее Илон Маск писал, что с помощью ИИ можно будет решить проблему голода, бедности и болезни. С другой стороны, бывший инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес указывал, что из-за развития искусственного интеллекта вероятность вымирания человечества составляет 95 процентов.

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