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12:32, 2 августа 2025Россия

Министр обороны наградил отличившихся участников СВО

Белоусов наградил отличившихся участников СВО медалями «Золотая Звезда»
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Харичков / РИА Новости

Министр обороны Андрей Белоусов наградил отличившихся участников специальной военной операции (СВО) медалями «Золотая Звезда». Об этом в субботу, 2 августа, сообщает ТАСС.

В Минобороны подчеркнули, что министр вручил высшие государственные награды страны российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО.

Белоусов поздравил военнослужащих с получением высоких наград, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

Ранее Белоусов поздравил бойцов, взявших под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике. Министр обороны поблагодарил бойцов за выполнение задачи, а также отметил, что соединение стойко и мужественно противостоит украинским войскам, а также продвигается вперед.

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