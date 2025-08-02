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19:27, 2 августа 2025Мир

Минобороны Британии заявило о постепенном окружении Российской армией Покровска в ДНР

Минобороны Британии: ВС РФ окружают Покровск в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Российской армии окружают город Покровск Донецкой народной республики. Факт продвижения российских войск на указанном направлении признало Минобороны Британии в соцсети Х.

По данным британского военного ведомства, Россия продвигается с целью нарушить украинскую логистику на указанном участке. В этой связи называется село Родинское, которое в британском Минобороны считают основным маршрутом снабжения Покровска.

В ведомстве считают, что Покровск был наиболее приоритетным направлением в Донбассе с момента перехода под российский контроль Авдеевки, из которой регулярно производились обстрелы Донецка.

Тем временем глава МИД Британии Дэвид Лэмми усомнился в перспективе завершить украинский конфликт в ближайший год. При этом он отметил готовность Москвы и Киева к продолжению переговоров.

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