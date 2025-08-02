Минобороны сообщило об отражении массированной атаки БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 112 БПЛА в ночь на 2 августа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 2 августа сбили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об отражении массированной атаки БПЛА сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушные цели были поражены в период с 20:00 1 августа по 4:40 по мск 2 августа.

Больше всего дронов (34) было сбито в Ростовской области, еще 31 БПЛА поразили в Краснодарском крае. Кроме того, в Воронежской и Рязанской областях сбили 12 и 11 беспилотников соответственно.

Также средства ПВО поразили пять БПЛА в Самарской области. В свою очередь, в Пензенской и Белгородской областях ликвидировали четыре и два дрона соответственно. Также по одному беспилотнику сбили в Липецкой области и Республике Крым.

Отдельно подчеркивается, что еще 11 беспилотников сбили в акваториях Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске.