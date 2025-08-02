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07:31, 2 августа 2025Россия

Украинские БПЛА атаковали российское предприятие

Губернатор Федорищев: Украинские БПЛА атаковали предприятие в Новокуйбышевске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы», — написал глава российского региона.

Федорищев добавил, что в Самарской области действуют ограничения на работу мобильного интернета, а аэропорт Курумоч принял аналогичные меры относительно приема и выпуска самолетов.

Также украинские БПЛА атаковали предприятие в Пензе. Два сотрудника пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

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