Украинские БПЛА атаковали российское предприятие

Губернатор Федорищев: Украинские БПЛА атаковали предприятие в Новокуйбышевске

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы», — написал глава российского региона.

Федорищев добавил, что в Самарской области действуют ограничения на работу мобильного интернета, а аэропорт Курумоч принял аналогичные меры относительно приема и выпуска самолетов.

Также украинские БПЛА атаковали предприятие в Пензе. Два сотрудника пострадали, им оказывают медицинскую помощь.