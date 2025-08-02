Работница предприятия погибла при атаке БПЛА

Мельниченко: В Пензе при атаке БПЛА погибла женщина

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Пензу в результате атаки погибла женщина, работавшая на местном предприятии. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие (...) К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники "Скорой помощи", угрозы их жизни нет», — написал Мельниченко.

Глава региона призвал жителей области сохранять спокойствие и отметил, что работа мобильного интернета временно ограничена.

Ранее в поселке Углеродовском Ростовской области при атаке БПЛА погиб охранник предприятия.