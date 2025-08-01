Взорвавшийся дрон ранил россиянина

Гладков: Житель Белгородской области пострадал из-за детонации беспилотника ВСУ

Мирный житель Белгородской области пострадал в селе Малобыково Красногвардейского района из-за детонации украинского дрона при ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

По данным чиновника, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сдетонировал на территории коммерческого объекта. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него осколочное ранение ноги.

Вся необходимая помощь пациенту сейчас оказана, лечение он будет проходить амбулаторно, написал Гладков. Данные о последствиях атаки выясняются.

Ранее стало известно, что Украина выпустила несколько десятков БПЛА по территории России. ВСУ совершили ночную атаку на шесть регионов — Белгородскую, Ростовскую, Воронежскую, Липецкую и Тульскую области. Еще пять дронов были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Общее число сбитых вражеских беспилотников составило 60 единиц.

Ночью 1 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после попытки удара БПЛА в регионе были повреждены жилые дома, также в двух местах разгорелся пожар.