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08:51, 1 августа 2025Россия

Взорвавшийся дрон ранил россиянина

Гладков: Житель Белгородской области пострадал из-за детонации беспилотника ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мирный житель Белгородской области пострадал в селе Малобыково Красногвардейского района из-за детонации украинского дрона при ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

По данным чиновника, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сдетонировал на территории коммерческого объекта. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него осколочное ранение ноги.

Вся необходимая помощь пациенту сейчас оказана, лечение он будет проходить амбулаторно, написал Гладков. Данные о последствиях атаки выясняются.

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Ранее стало известно, что Украина выпустила несколько десятков БПЛА по территории России. ВСУ совершили ночную атаку на шесть регионов — Белгородскую, Ростовскую, Воронежскую, Липецкую и Тульскую области. Еще пять дронов были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Общее число сбитых вражеских беспилотников составило 60 единиц.

Ночью 1 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после попытки удара БПЛА в регионе были повреждены жилые дома, также в двух местах разгорелся пожар.

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