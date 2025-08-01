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07:21, 1 августа 2025Россия

Украина выпустила несколько десятков беспилотников по территории России

МО России: ВСУ за ночь выпустили по территории России 60 БПЛА самолетного типа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь с 31 июля на 1 августа выпустили по территории России несколько десятков беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ВСУ атаковали шесть российских регионов — Белгородскую, Ростовскую, Воронежскую, Липецкую и Тульскую области. Над этими субъектами федерации были сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Еще пять БПЛА система ПВО уничтожила над акваториями Черного (четыре дрона) и Азовского (один дрон) морей.

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