Украина выпустила несколько десятков беспилотников по территории России

МО России: ВСУ за ночь выпустили по территории России 60 БПЛА самолетного типа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь с 31 июля на 1 августа выпустили по территории России несколько десятков беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ВСУ атаковали шесть российских регионов — Белгородскую, Ростовскую, Воронежскую, Липецкую и Тульскую области. Над этими субъектами федерации были сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Еще пять БПЛА система ПВО уничтожила над акваториями Черного (четыре дрона) и Азовского (один дрон) морей.