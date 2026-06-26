В Японии закрыли школы после землетрясения

В Японии после землетрясения закрыли 114 школ

В японских префектурах Аомори и Иватэ на северо-востоке острова Хонсю временно закрыли 114 начальных и средних школ после землетрясения. Об этом сообщило Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, передает ТАСС.

Специалисты проверяют состояние школ и ищут повреждения в зданиях. Отмечается, что в зоне бедствия не имеется данных о пострадавших школьниках или персонале учебных заведений.

Подземные толчки в Японии зафиксировали в пятницу, 26 июня. Их магнитуда достигала 5,8 — это сейсмологи считают сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям. Эпицентр явления находился в 14 километрах к северо-востоку от города Тогане в префектуре Тиба и в 26 километрах к юго-востоку от города Нарита, он находится в часе езды от Токио. Очаг залегал на глубине 56 километров.