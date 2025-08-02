В результате атаки БПЛА погиб охранник

Слюсарь: В результате атаки БПЛА в Ростовской области погиб охранник

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) предприятия в поселке Углеродовском погиб охранник. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, огонь потушен. К сожалению, не обошлось без трагедии — скончался сотрудник, который охранял объект», — написал Слюсарь.

Врио губернатора добавил, что массированная атака БПЛА была отражена в семи районах Ростовской области.