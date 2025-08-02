МВД: Мошенники начали взламывать аккаунты «Госуслуг» от лица военкомата

Мошенники придумали новую схему взлома «Госуслуг» — теперь они получают данные аккаунтов россиян от лица военкомата. Об это предупреждает МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Начинается афера с телефонного звонка от незнакомого номера. Собеседник представляется сотрудником военкомата и просит уточнить сведения, ссылаясь на вступление в силу Реестра электронных повесток. Во время беседы россиян просят назвать код из СМС — он якобы необходим для подтверждения личности.

Однако на деле этот код нужен злоумышленникам, чтобы войти в личный аккаунт жертвы на «Госуслугах», похитить персональные данные и совершать действия от имени пользователя.

В МВД объяснили, что реестр воинского учета не подразумевает верификацию по телефону через код в СМС. Все связанные с военкоматом действия проводят только через официальные каналы и без участия третьих лиц. Россиянам напомнили, что коды из СМС не стоит сообщать никому под любыми предлогами.

Ранее россиян предупредили, что мошенники могут использовать «Госуслуги» для получения налогового вычета на свои счета. Параллельно с этим злоумышленники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории и данным о недвижимости россиян. Полученные сведения могут использоваться для выманивания денег.