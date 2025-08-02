На Западе указали на утраченную возможность новых переговоров России и Украины

Меркурис: Возможность новых переговоров России и Украины безвозвратно утрачена

Возможность новых переговоров России и Украины безвозвратно утрачена. На это указал британский аналитик Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Боюсь, что в плане украинского конфликта возможность переговоров теперь безвозвратно утрачена», — заявил эксперт.

По его словам, Киев должен был согласиться на условия Москвы еще на ранних этапах переговоров, поскольку в будущем они будут лишь жестче.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми усомнился в урегулировании конфликта на Украине в 2025 году. Министр считает, что в ближайшие месяцы стороны не смогут достичь соглашения о прекращении огня. Он также заявил, что положить конец активной фазе боевых действий вряд ли удастся в течение года.