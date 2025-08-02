Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Минимум пять взрывов прогремели над Пензой

Минимум пять взрывов прогремели над Пенза. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать город беспилотниками типа «Лютый». По словам местных жителей, над городом было слышно от пяти до восьми взрывов. Один из дронов система ПВО сбила над лесом. На месте падения обломков БПЛА было видно облако дыма.

В ночь на 1 августа Украина выпустила несколько десятков БПЛА по территории России. ВСУ совершили ночную атаку на шесть регионов: Белгородскую, Ростовскую, Воронежскую, Липецкую и Тульскую области. Еще пять дронов были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Общее число сбитых вражеских беспилотников составило 60 единиц.