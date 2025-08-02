Названо количество задерживающихся на пути в Крым поездов

«Гранд Сервис Экспресс»: На пути в Крым задерживаются девять поездов «Таврия»

На пути следования в Крым задерживаются девять поездов «Таврия», из Крыма — пять, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

В компании отметили, что время задержки поезда в пути может измениться. «Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — говорится в сообщении.

Путешественникам сообщили, что питьевую воду можно взять в кулерах. «Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров», — уточнили в пресс-службе.

Время задержи поездов составляет от 0,5 до 6,5 часа.

В конце июля сообщалось, что более тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом