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10:01, 21 июля 2025Путешествия

Более тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом

Перед Крымским мостом со стороны Тамани скопились в очереди 1250 автомобилей
Алина Черненко
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

К 09:00 понедельника, 21 июля, более тысячи транспортных средств скопились в очереди перед Крымским мостом. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

Уточняется, что со стороны Тамани находится 1250 автомобилей. Ожидание составляет более трех часов.

Тем временем со стороны Керчи в очереди стоят 340 машин, там планируемое время ожидания — около часа.

Ранее в Российском союзе туриндустрии посоветовали туристам изучить альтернативные маршруты в Крым. В их числе — железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты.

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