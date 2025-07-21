Более тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом

К 09:00 понедельника, 21 июля, более тысячи транспортных средств скопились в очереди перед Крымским мостом. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Уточняется, что со стороны Тамани находится 1250 автомобилей. Ожидание составляет более трех часов.
Тем временем со стороны Керчи в очереди стоят 340 машин, там планируемое время ожидания — около часа.
Ранее в Российском союзе туриндустрии посоветовали туристам изучить альтернативные маршруты в Крым. В их числе — железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты.