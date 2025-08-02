Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Росстат: Москва и Петербург являются регионами с самыми высокими зарплатами

Москва, Санкт-Петербург и Московская область названы регионами с самыми высокими зарплатами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Так, в них проживает большинство россиян с зарплатой от одного миллиона рублей, что составляет три четверти всех «миллионеров». «В Москве зарплату от одного миллиона рублей получали 28 097 человек — это 62 процента от всех таких работников в стране. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область, однако отрыв от показателя Москвы превышает семь раз — 3,8 тысячи человек и 3,3 тысячи соответственно», — говорится в материале.

При этом подчеркивается, что число граждан страны с подобной зарплатой на апрель текущего года достигло 45 428 человек, что почти вдвое больше, чем двумя годами ранее.

В пятерку лидеров также вошли Свердловская область и Татарстан. Согласно данным статистики, российскими регионами, где нет людей с зарплатой свыше миллиона рублей, были Еврейская автономная область и Калмыкия.

Отмечается, что исследование охватило 28,4 миллиона человек, работающих на 95,4 тысячи организаций.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года средняя заработная плата в России подошла к отметке в 100 тысяч рублей. Отмечается, что исследование охватило 28,4 миллиона человек, работающих на 95,4 тысячи организаций.