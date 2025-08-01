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07:42, 1 августа 2025Экономика

В России подсчитали среднюю зарплату

Росстат: Средняя зарплата в России достигла почти 100 тысяч рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

В апреле 2025 года средняя заработная плата в России подошла к отметке в 100 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что исследование охватило 28,4 миллиона человек, работающих на 95,4 тысячи организаций. Его организаторы выяснили, что в апреле средняя зарплата до вычета налога достигла 99,4 тысячи рублей. За два года до этого речь шла о 72,5 тысячи рублей.

Самую высокую среднюю зарплату получают жители Чукотки (193,8 тысячи рублей), Москвы (178,2 тысячи), Ямало-Hенецкого автономного округа (163,4 тысячи), Магаданской (155,1 тысячи) и Сахалинской областей (148,5 тысячи). Самую низкую платят в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чечне (43,1 тысячи) и Ингушетии (39,6 тысячи).

Ранее сообщалось, что за два года медианная зарплата в России увеличилась в 1,4 раза и в апреле 2025 года составила 73,9 тысячи рублей. Два года назад речь шла об 52 тысячах 558 рублях. Самые высокие зарплаты в РФ получают работники занятые на производстве табачных изделий — 155,4 тысячи рублей.

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