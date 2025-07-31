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09:23, 31 июля 2025Экономика

В России выросли зарплаты

Росстат: За два года медианная зарплата в России выросла в 1,4 раза
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За два года медианная зарплата в России выросла в 1,4 раза. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

Медианная зарплата — размер дохода, при котором у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже. Соответствующее исследование проводилось среди сотрудников 95,4 тысячи организаций (кроме малого бизнеса), оно охватило 28,4 миллиона человек.

В апреле 2025 года медианная зарплата составила 73,9 тысячи рублей. Два года назад показатель находился на уровне 52 558 рублей.

Самые высокие зарплаты в стране на производствах табачных изделий — 155,4 тысячи рублей. В топ лидеров также входят экстерриториальные организации и органы — 135,2 тысячи рублей, добыча полезных ископаемых (127,6 тысячи рублей), информация и связь (125,6 тысячи), финансовые и страховые компании (118,3 тысячи). Меньше всего зарплаты зафиксировали в сферах образования (50,5 тысячи рублей), культуры, спорта, досуга и развлечений (51,9 тысячи), здравоохранения и социальных услуг (56,1 тысячи).

По данным Росстата, в 2025 году в России 45 тысяч 428 граждан получали заработную плату, размеры которой превышали миллион рублей. За два года число таких россиян выросло почти вдвое. Получающие от миллиона рублей трудятся в сегментах информации и связи (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи), а также в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи).

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