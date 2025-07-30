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08:07, 30 июля 2025Экономика

Подсчитано число россиян с зарплатой выше миллиона рублей

Росстат: Больше 45 тысяч россиян получают зарплату выше миллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото, Евгений Одиноков / РИА Новости

В 2025 году в России 45 тысяч 428 граждан получали заработную плату, размеры которой превышали миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Если сравнивать с показателями двухлетней давности, то число таких россиян выросло почти вдвое. Получающие от миллиона рублей трудятся в сегментах информации и связи (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи), а также в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи).

Также выяснилось, что зарплату до двух миллионов рублей получали 34 тысячи 399 человек. Помимо этого в стране насчитали 5 тысяч 728 человек, которым платят от двух до трех миллионов рублей, и 5 тысяч 301 гражданина с заработной платой превышающей три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата жителей России выросла с 2022 по 2024 год на 23,9 процента, в реальном выражении. По прогнозам в 2026 году оклады вырастут на семь-девять процентов.

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