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11:05, 2 августа 2025Экономика

Некоторым россиянам проиндексируют зарплаты с 1 октября

Зарплаты для отдельных категорий бюджетников проиндексируют на 7,6 % с 1 октября
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

С 1 октября зарплаты для отдельных категорий бюджетников проиндексируют на 7,6 процента. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Повышение коснется работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей, а также ряда других категорий.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года средняя заработная плата в России подошла к отметке в 100 тысяч рублей. Исследование охватило 28,4 миллиона человек, работающих в 95,4 тысячи организаций. Выяснилось, что в апреле средняя зарплата до вычета налога достигла 99,4 тысячи рублей. За два года до этого речь шла о 72,5 тысячи рублей.

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