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07:00, 2 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали формулу для нормализации отношений с Азербайджаном

Депутат Затулин: С Баку можно наладить отношения, но не полагаться на союз
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Не Россия была инициатором обострения отношений с Азербайджаном, и вопрос их нормализации может быть решен в любой момент, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Желая нормализовать отношения не только с Азербайджаном, но с любой другой страной, Россия должна правильно определять ее место и роль, тем более, если она находится на постсоветском пространстве, в ближнем зарубежье, убежден депутат.

Нормализовать отношения можно и нужно, а полагаться на химеру "Азербайджан — союзник России" ни в коем случае не стоит, потому что это не так

Константин Затулиндепутат Госдумы

«Во-вторых, нормализация отношений предусматривает отказы от национальных интересов. Если это действительно для Азербайджана, который подчеркивает везде, что это его национальные интересы превыше всего, то и у нас в свою очередь национальные российские интересы превыше потребности говорить комплименты [президенту Азербайджана Ильхаму] Алиеву или идти на поводу у Азербайджана, чего бы он ни делал», — поделился парламентарий.

Азербайджан проводит враждебную интересам России политику в Закавказье, чему стоит отдавать отчет и противодействовать, отметил Затулин.

«Я бы сказал, в этом формула состоит. Нормализация — мы "за", а возвращения к временам, когда у нас в органах информации, еще где-то сидели люди, которые дезориентировали руководство страны, рассказывали сказки о союзничестве с Азербайджаном, не должно быть. При чем, мне кажется, правильно было бы разобраться, кто делал это по недомыслию, а кто из корыстных побуждений. Такие тоже были», — заключил политик.

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Ранее стало известно, что власти Азербайджана демонтировали памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому в Степанакерте в Нагорном Карабахе.

После власти страны потребовали извинений от агентства ТАСС из-за новости о сносе, так как оно опубликовало новость по теме, используя историческое название города Ханкенди — Степанакерт.

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