В России отреагировали на новый план США по Украине

Сенатор Карасин о новом плане США: Ничто разумное исключать нельзя

Ничто разумное исключать нельзя, если в этом будет здравый смысл и обоюдная заинтересованность, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на опубликованный в американском издании план по заключению с Россией сделки по редкоземельным минералам и достижению мира на Украине.

Ничто разумное исключать нельзя. Если в этом будет логика, здравый смысл, обоюдная заинтересованность и понимание того, что это способствует стабильности и экономическому развитию двух или нескольких стран, то этого исключать нельзя Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«По-моему, сейчас перебор с публичными и берущими за душу заявлениями из Вашингтона и других столиц. Серьезные переговоры нуждаются в тишине и проходят обычно в атмосфере взаимного доверия, спокойствия и конфиденциальности. Я думаю, что это будет характерным для предстоящего визита [спецпосланника американского президента Стива] Уиткоффа, который буквально на днях должен прибыть в Москву после поездки на Ближний Восток», — отметил Карасин.

Сенатор добавил, что Москва будет пытаться перевести диалог в конструктивное обсуждение.

«Эти яркие заявления из Вашингтона мало способствуют делу. Но такова реальность. К сожалению, нам переделать ее сложно. Но будем ориентироваться на спокойный и конструктивный тон характера переговоров», — заключил он.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest заявил, что США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов. Данное решение, по мнению журналиста, может уменьшить зависимость Америки от китайских ресурсов.

