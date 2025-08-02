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11:03, 2 августа 2025Из жизни

Ныряльщик заблудился и прожил под водой пять дней

Ныряльщик в Китае заблудился при погружении и провел 5 дней в подводной пещере
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Aerial-motion / Shutterstock / Fotodom  

В Китае ныряльщик заблудился во время погружения и прожил пять дней под водой. Об этом сообщает South China Morning Post.

Любитель дайвинга погружался с другом в реке и через пять минут пропал без вести. Оказавшись на глубине 9 метров, мужчина обнаружил вход в систему пещер. В одной из них был воздушный карман, который позволил китайцу дышать под водой.

Там дайвер решил остаться и ждать спасения — чтобы выжить, он питался сырой рыбой. В один из дней мужчина заметил проплывающих спасателей, выплыл им навстречу и посветил фонариком. На тот момент у ныряльщика оставалось всего четыре процента кислорода в баллоне.

Ранее в США дайвера укусила акула, которую он спас. Мужчина заметил, что на голове одной из хищниц была рыболовная сеть. Джоэл решил освободить акулу, но та испугалась его приближения и стала метаться из стороны в сторону. Дайвер не сдавался и в итоге спас рыбу. Тем не менее она успела укусить его за руку.

Вот это да!
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