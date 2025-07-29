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16:23, 29 июля 2025Из жизни

Лимонная акула укусила спасшего ее дайвера

В США дайвер решил спасти акулу и попал в больницу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Gerald Nowak / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В штате Флорида, США, дайвер пострадал после встречи с запутавшейся в сетях акулой. Об этом пишет People.

Дайвер Джефф Джоэл рассказал, что наткнулся на стаю лимонных акул, когда нырял у побережья штата. Мужчина заметил, что на голове одной из них была рыболовная сеть. Джоэл решил освободить акулу, но та испугалась его приближения и стала метаться из стороны в сторону. Дайвер не сдавался и в итоге спас акулу. Тем не менее она успела укусить его за руку. «Это было чудно», — рассказал он.

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После акула уплыла вместе с сородичами, а Джоэл попал в больницу. Ему наложили 40 швов и отправили восстанавливаться домой. Он отметил, что понимает действия акулы. По его словам, любое дикое животное, оказавшееся в ловушке, вело бы себя агрессивно. Джоэл заявил, что любит помогать животным и продолжит это делать, несмотря ни на что.

Ранее сообщалось, что в Испании акула набросилась на серфера и вцепилась ему в ногу. Несмотря на серьезную рану мужчина сумел самостоятельно добраться до берега, где ему оказали медицинскую помощь.

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